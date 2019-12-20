В Екатеринбурге восстановят еще одну старинную усадьбу

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-20T09:53:24+03:00

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В Екатеринбурге планируется реконструировать еще одну старинную усадьбу, которая находится на улице Декабристов. Дом купца Первушина был построен в 1820-1824 годах. К настоящему времени сохранился жилой дом с подвалом и мезонином с примыкающим к нему с востоке одноэтажным каменным флигелем, а также ограда и ворота.

Как сообщается в документах, опубликованных на сайте госзакупок, за 413 миллионов рублей планируется выполнить эскизный проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия Свердловской области.

Заказчиком выступил Центральный научно-исследовательский и проектный институт министерства строительства и ЖКХ РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU