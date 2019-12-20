В Екатеринбурге восстановят еще одну старинную усадьбу
В Екатеринбурге планируется реконструировать еще одну старинную усадьбу, которая находится на улице Декабристов. Дом купца Первушина был построен в 1820-1824 годах. К настоящему времени сохранился жилой дом с подвалом и мезонином с примыкающим к нему с востоке одноэтажным каменным флигелем, а также ограда и ворота.
Как сообщается в документах, опубликованных на сайте госзакупок, за 413 миллионов рублей планируется выполнить эскизный проект по реставрации и приспособлению объектов культурного наследия Свердловской области.
Заказчиком выступил Центральный научно-исследовательский и проектный институт министерства строительства и ЖКХ РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU