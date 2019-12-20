На свердловские дороги бороться со снегопадом вышло больше 400 спецмашин

СЕГОДНЯ 09:12 2019-12-20T09:12:48+03:00

Рассказываем, куда можно пожаловаться на снежные завалы

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Сейчас на дорогах Свердловской области работает больше 414 снегоуборочных машин. Все они расчищают дороги от прошедшего за ночь снегопада. С гололедом борются 196 спецмашин.

- По прогнозам синоптиков, снегопад во всех районах области закончится вечером 20 декабря. Высота снежного покрова может достичь 8 сантиметров, - отметили в департаменте информполитики Свердловской области. – Специалисты управления автодорог лично контролируют работу подрядных организаций по расчистке региональных дорог от снега.

Почти 11 тысяч километров дорог области обслуживают девять подрядчиков и больше 1 275 машин спецтехнике.

Для того, чтобы следить за метеорологическими условиями и оперативно их устранять, на трассах установлено 49 комплексных постов дорожного контроля. Они фиксируют гололед или снег на покрытии проезжей части и составляют прогнозы на двое суток вперед.

Пожаловаться на снежные завалы можно по круглосуточному телефону дорожной службы: 8 (343) 261-79-83.

ИСТОЧНИК KP.RU