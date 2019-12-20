2019-12-20T08:33:12+03:00
Происшествия

Пользуются хорошей репутацией и втираются в доверие: в Екатеринбурге лже-газовики едва не взорвали дом

«Екатеринбурггаз» выдвинул официальное заявление, в котором уточнил, что они не сотрудничают ни с какими подрядчиками
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"
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В «Екатерибурггаз» предупредили жителей столицы Урала о лже-газовиках, которых в последнее время появилось слишком много.

- Мы обеспокоены тем, что УК доверяют обслуживание внутри домовых газовых коммуникаций сомнительным фирмам, и газовые сети попадают в руки неопытных специалистов, - рассказали в пресс-службе «Екатеринбурггаз».

На сегодняшний день, по их данным, зафиксировано уже 150 различных компаний. Многие из них находится в отдаленных от Урала регионах – Омске, Кирове, Ижевске и Кургане.

Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"

Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"

- Участились случаи, когда работники таких вот фирм обходят квартиры екатеринбуржцев, проводя «плановый осмотр» и представляясь подрядчиками нашей организации, - добавили в пресс-службе. – Они пользуются положительной репутацией компании и убеждают жителей покупать абсолютно ненужные газовые приборы.

За прошедший год аварийно-спасательным бригадам «Екатеринбурггаз» удалось предотвратить больше 250 ЧП, которые возникли после прихода лже-газовиков. Несколько дней назад произошел подобный случай – в результате непрофессиональной работы в одном доме произошел пожар, а в другом образовалась утечка газа, которая едва не привела к взрыву.

Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"

Фото: пресс-служба "Екатеринбурггаз"

Иногда виноватыми оказываются сами УК, которые выдавая работников созданных компаний за сотрудников «Екатеринбурггаз».

- У нас нет ни подрядчиков, ни лиц, которым бы мы давали полномочия проводить какие-либо работы на внутридомовом оборудовании от нашего имени, - заключили в «Екатеринбурггаз».

ИСТОЧНИК KP.RU

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