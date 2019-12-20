2019-12-20T08:13:28+03:00
Общество

В центре Екатеринбурга открыли магический портал «в лето»

Художники восстановили одну из самых теплый работ в городе
Мария Трапезникова
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Работу создали еще в 2018 году, но кто-то ее закрасил. Фото: пресс-служба "Стенограффии"Работу создали еще в 2018 году, но кто-то ее закрасил. Фото: пресс-служба "Стенограффии"
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У Екатеринбурга появился собственный портал в лето, который просто необходим жителям города с суровым зимним климатом. Портал в цветочную страну, созданный руками художников Валерии Разводовой и Антона Кузькина, был создан еще в прошлом году, однако его на время закрыли.

Но накануне снова открыли: нарисовали нежные весенние пионы и неоном очертили круг – своеобразный портал в другое измерение.

- Сейчас же, когда все люди загадывают желания, дают общения себе и близким, надеются на исполнение мечт – мы снова открыли волшебный телепорт, - рассказали в пресс-службе «Стенографии», где и опубликовали первую фотографию. – Пусть для кого-нибудь он станет знаком, что все возможно. Все, равно или поздно, встанет на свои места.

Розовые пионы на холодной серой стене – лишь малая часть большого плана по реставрации и каталогизации стрит-арта Екатеринбурга.

Магию можно посмотреть по адресу: 8 Марта, 36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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