2019-12-20T07:50:49+03:00
Происшествия

Обещал построить бани: на Урале хитрый застройщик одурачил заказчиков на шесть миллионов

Он взял деньги, но работы выполнять не стал
Мария Трапезникова
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Застройщик обещал построить бани, но, в итоге, закрыл фирму и ничего делать не сталЗастройщик обещал построить бани, но, в итоге, закрыл фирму и ничего делать не сталФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменске-Уральском под суд отправили местного жителя Константина Гордеева, руководителя строительной фирмы. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Он занимался тем, что строил многоэтажки, торговал строительными материалами.

- В период 2015-2016 годов он заключил восемь договоров с гражданами, которые хотели, чтобы на их участках построили бани и жилые дома, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – При этом Гордеев не собирался, по факту, ничего строить.

У него даже не было для этого реальной возможности: в фирме не было подходящих строительных материалов и техники, а также штатных работников. Но, несмотря на это, деньги он все равно взял после того, как заключил договор.

- После того, как люди поняли, что их дурачат, они пошли в суд. В 2017 году Гордеев, имея огромное количество долгов, закрыл фирму, после чего сразу же открыл другую, - добавили в прокуратуре.

В 2017-2018 году он заключил еще девять аналогичных договоров. Работы были оплачены, но не выполнены. В общей сложности, он обманул 22 человека на сумму в шесть миллионов рублей.

Суд решил отправить Гордеева на четыре года в колонию общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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