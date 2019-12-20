2019-12-20T07:30:03+03:00
Общество

Офисы ВТБ в Челябинской области будут дополнительно работать 21 декабря

ВТБ информирует о расширении режима работы 5 офисов в Челябинской области
Поделиться:
Адрес, перечень услуг и режим работы доступны на сайте ВТБАдрес, перечень услуг и режим работы доступны на сайте ВТБ
Изменить размер текста:

Офисы ВТБ в Челябинской области будут дополнительно работать 21 декабря

ВТБ информирует о расширении режима работы 5 офисов в Челябинской области в субботу, 21 декабря. В преддверии праздников у клиентов появится дополнительный день для решения финансовых вопросов.

В этот день с 10.00 до 17.00 клиентов будут обслуживать следующие дежурные отделения в Челябинской области: ОО «Златоустовский», «Копейский», «На Мира» (г. Снежинск), «Озерский», «Трехгорный».

Адрес, перечень услуг и режим работы доступны на сайте ВТБ vtb.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На свердловские дороги бороться со снегопадом вышло больше 400 спецмашин
Пользуются хорошей репутацией и втираются в доверие: в Екатеринбурге лже-газовики едва не взорвали дом
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по автокредитам на иномарки с пробегом
В центре Екатеринбурга открыли магический портал «в лето»
Обещал построить бани: на Урале хитрый застройщик одурачил заказчиков на шесть миллионов
Офисы ВТБ в Челябинской области будут дополнительно работать 21 декабря
У фирмы из Екатеринбурга забрали грузовики и автобусы из-за долгов в пять миллионов
Офисы ВТБ в Свердловской области будут дополнительно работать 21 декабря
Бросились прямо под колеса: в Екатеринбурге произошло две аварии по вине детей
Первая в Лиге: «Уралочка» с трудом вырывает победу у болгарской сборной
«Я ведь взрослая уже»: екатеринбуржец перепел главный хит группы «Руки Вверх»
Автомобилист-Нефтехикмик: уральцы обыграли нижнекамский хоккейный клуб
Уралец за подключенное страхование и смс-информирование без его согласия, отсудил у банка 117 тысяч
Две тысячи домов без адреса: Нижний Тагил готовится к Всероссийской переписи населения
Усадил девочку на колени, чтобы одеть: полиция о попытке похищения ребенка из суши-бара в Екатеринбурге
Виновника аварии, унесшей четыре жизни в ДТП под Нижним Тагилом, отправили за решетку
Полуголые дети просят еду у соседей: в Каменске-Уральском соседи жалуются на пьющую многодетную мать
«Второй ветке метро быть»: свердловский губернатор прокомментировал слова Путина о подземке в Екатеринбурге
В Екатеринбурге оставили под арестом обвиняемого в организации похищения арбитражного управляющего
В торговых центрах Екатеринбурга будут прививать от гриппа
Банк УРАЛСИБ предлагает программу кредитования на покупку автомобилей премиальных брендов
В Академическом открыли «морской» детсад на четыре тысячи мест
Автосалон выплатит екатеринбурженке больше 400 тысяч за «скрученный» пробег
Tele2 представила социальный отчет за 2017 - 2018 годы