СЕГОДНЯ 07:17 2019-12-20T07:17:38+03:00

ВТБ информирует о расширении режима работы 22 офисов в Свердловской области

В преддверии праздников у клиентов появится дополнительный день для решения финансовых вопросов

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Офисы ВТБ в Свердловской области будут дополнительно работать 21 декабря

ВТБ информирует о расширении режима работы 22 офисов в Свердловской области в субботу, 21 декабря. В преддверии праздников у клиентов появится дополнительный день для решения финансовых вопросов.

В этот день с 10.00 до 17.00 клиентов будут обслуживать следующие дежурные отделения:

· В Екатеринбурге: ДО «Бажовский», «Буревестник», «Локомотивный», «На Кузнецова», «На Луначарского», «На Маршала Жукова», «Пионерский», «Предпринимательский»,

· В Нижнем Тагиле: ДО «Демидовский», «На Фрунзе»,

· В области: ДО «Артёмовский», «Асбестский», «Богдановичский», «Каменск-Уральский», «Камышловский», «Качканарский», «Красноуфимский», «Кушвинский», «Лесной», «Свободный», «Североуральский», «Талицкий».

Адрес, перечень услуг и режим работы доступны на сайте ВТБ vtb.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU