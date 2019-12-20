2019-12-20T07:00:23+03:00
Происшествия

Бросились прямо под колеса: в Екатеринбурге произошло две аварии по вине детей

Они решили перебежать дорогу в неположенном месте
Мария Трапезникова
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Первое ДТП произошло на Карла Маркса. Фото: ГИБДД по ЕкатеринбургуПервое ДТП произошло на Карла Маркса. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
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Минувшим днем, когда погода не радовала автомобилистов хорошей видимостью на дорогах, в Екатеринбурге произошло сразу два серьезных ДТП, виновниками которых стали дети.

Первое произошло в 16:50 на улице Карла Маркса. Согласно предварительной информации, водитель «ВАЗ-21124», двигаясь в сторону Мичурина, сбил мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте.

- В результате удара мальчик 11 лет был срочно госпитализирован в ДГКБ №9 с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – После осмотра его отпустили домой.

За рулем «ВАЗ» сидел 32-летний мужчина, права которому выдали семь лет назад. Он рассказал, что ребенок выбежал под колеса совершенно неожиданно, из-за стоящих автомобилей его было не видно. Мужчина попытался затормозить, но ничего не вышло.

Второе случилось на Военной. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Второе случилось на Военной. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Второе ДТП случилось чуть позже, в 18:00, на улице Военная. По предварительной информации, автомобиль Subaru двигался в сторону Агрономической и сбил 10-летнего ребенка, который неожиданно бросился прямо под колеса из-за стоящего на остановке автобуса. Мужчина попытался резко затормозить, но наезда избежать не удалось.

- В результате аварии, девочка была госпитализирована в ЦГКБ №24. Предварительно ей поставили ушиб мягких тканей, - добавили в ГИБДД. – После осмотра ее отпустили домой. Она пыталась сократить путь, не дойдя до «зебры» всего 100 метров.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства обоих ДТП и настоятельно рекомендуют быть внимательными и острожными на дорогах, соблюдая ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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