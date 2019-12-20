Первая в Лиге: «Уралочка» с трудом вырывает победу у болгарской сборной

СЕГОДНЯ 06:33 2019-12-20T06:33:51+03:00

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Накануне состоялся матч в третьем туре Лиги чемпионов. На паркете встретились волейболистки «Уралочки» и болгарского клуба «Марица». На старте первой партии наша сборная значительно уступала соперницам, одно долго это не протянулось – «Уралочка» проснулась и стала резко набирать очки. Первый этап закончился со счетом 25:17.

- Вторая партия начинается точно так же, как и первая. Однако нам помогают соперницы, допуская несколько ошибок подряд, но потом ошибаться начинаем и мы – и все равно проигрываем, - рассказывают в пресс-службе ВК «Уралочка». – Такой серьезный отрыв в матче впервые, поэтому Николаю Карполю приходится брать тайм-аут практически в безвыходной ситуации.

Фото: пресс-служба ВК "Уралочка"

И это идет нашей сборной на пользу. Потихоньку она подтягивается к соперникам, но победить эту партию не удается. Третий сет начинается с равной борьбы, но вскоре мы все равно проигрываем – очки набираются с большим трудом, много ошибок на подаче, не получается довести атаку, отрыв растет. Третья партия тоже уходит соперницам.

Четвертый сет, наконец, приносит результаты – его сборная начинает с преимущества.

Фото: пресс-служба ВК "Уралочка"

- «Уралочка» явно разозлилась – хорошо идет атака, вернулась игра на блоке, - добавляют в пресс-службе. – А «Марица» начинает доказывать, что она явно не железная, и начинает допускать много ошибок.

На пятом сете – равная борьба. Но, в итоге, в напряженном матче «Уралочка» вырывается вперед. Итоговый счет – 3:2.

ИСТОЧНИК KP.RU