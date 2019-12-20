2019-12-20T06:05:02+03:00
Общество

«Я ведь взрослая уже»: екатеринбуржец перепел главный хит группы «Руки Вверх»

Кирилл Нечаев представил, как бы песня звучала, будь она написана в 2019 году
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Блогер и музыкант из Екатеринбурга Кирилл Нечаев выложил новый клип на кавер одной из самых известных песен группы «Руки Вверх» - «18 мне уже». Певец интерпретировал ее на современный лад, который звучит в точности как большинство нынешних поп-песен.

- А что, если бы «18 мне уже» была написала в 2019 году? – Заметил музыкант во вступлении. – Большое спасибо Сергею Жукову и группе «Руки Вверх» за теплые слова и за возможность выпустить мою версию песни.

В клипе вместе с ним, на фоне набережной Калининграда, снялась его девушка, Галина Виноградова.

Музыкант из Екатеринбурга перепел песню группы "Руки Вверх".Видео: NECHAEV

Напомним, что Кирилл Нечаев – экс-фронтмент екатеринбургской рок-группы N.E.V.A. В 2018 году, после ухода из состава, он создал сольную карьеру блогера-музыканта и поймал хайп на том, что умело пародировал российских поп-исполнителей. И его даже позвали на шоу «Вечерний Ургант».

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Я ведь взрослая уже»: екатеринбуржец перепел главный хит группы «Руки Вверх»
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