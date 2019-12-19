2019-12-19T19:54:22+03:00
Спорт

Автомобилист-Нефтехикмик: уральцы обыграли нижнекамский хоккейный клуб

Домашний матч закончился со счетом 4:3
Алина СУРИНА
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Фото: ХК АвтомобилистФото: ХК Автомобилист
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Уральцы обыграли сегодня нижнекамский хоккейный клуб в домашнем матче. Счет открыл сегодня в первые 10 секунд матча Брукс Мейсек. И это был самый быстрый гол сезона и самый быстрый в истории «Автомобилиста»! Вторую шайбу гостям забил Георгий Белоусов уже под конец первого периода. И почти сразу нижнекамская команда забивает в наши ворота.

В начале второго периода гости сравняли счет. И через пять минут Джефф Плэтт мощным броском забивает гостям еще одну шайбу. Через 14 минут вратарь уральской команды не выдерживает напора противников и «Нефтехикмик» опять сравнивает счет. А еще через семь минут Брукс Мейсек оформляет дуль. Это и принесло победу уральца в сегодняшнем матче. Третий период закончился без голов.

Сейчас, одержав третью победу подряд, «Автомобилист» поднялся на четвертое место в Восточной конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Автомобилист-Нефтехикмик: уральцы обыграли нижнекамский хоккейный клуб
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