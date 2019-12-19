Уралец за подключенное страхование и смс-информирование без его согласия, отсудил у банка 117 тысяч
Уралец за подключенное страхование и смс-информирование без его согласия, отсудил у банка 117 тысяч. Житель Асбеста пошел в суд, после того как ему отказали в отключении допуслуг.
- Асбестовский городской суд принял заключение территориального отдела и вынес решение об удовлетворении требований потребителя взыскать полную стоимость платы за подключение к Программе страхования, услуги «СМС-информатор», компенсацию морального вреда, штраф в пользу потребителя, судебные расходы на оплату юридических услуг, всего более 117 тысяч рублей, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.
По закону уралец после заключения договора, мог отказаться от страховки и других дополнительных предложений банка в любое время. Он направил почтой в банк заявление об отказе. Однако требование не было удовлетворено банком в добровольном порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU