2019-12-19T19:22:55+03:00
Общество

Уралец за подключенное страхование и смс-информирование без его согласия, отсудил у банка 117 тысяч

Житель Асбеста пошел в суд, после того как ему отказали в отключении допуслуг
Алина СУРИНА
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Уралец обратился в суд, когда в банке не ответили на его просьбу расторгнуть договор о дополнительных услугахУралец обратился в суд, когда в банке не ответили на его просьбу расторгнуть договор о дополнительных услугахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уралец за подключенное страхование и смс-информирование без его согласия, отсудил у банка 117 тысяч. Житель Асбеста пошел в суд, после того как ему отказали в отключении допуслуг.

- Асбестовский городской суд принял заключение территориального отдела и вынес решение об удовлетворении требований потребителя взыскать полную стоимость платы за подключение к Программе страхования, услуги «СМС-информатор», компенсацию морального вреда, штраф в пользу потребителя, судебные расходы на оплату юридических услуг, всего более 117 тысяч рублей, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

По закону уралец после заключения договора, мог отказаться от страховки и других дополнительных предложений банка в любое время. Он направил почтой в банк заявление об отказе. Однако требование не было удовлетворено банком в добровольном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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