Две тысячи домов без адреса: Нижний Тагил готовится к Всероссийской переписи населения

СЕГОДНЯ 18:57 2019-12-19T18:57:21+03:00

Наличие табличек теперь будут проверять каждый месяц до проведения переписи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация города проверила, чтобы у зданий были таблички с названиями улиц

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Нижний Тагил готовится к Всероссийской переписи населения. Администрация провела обход строений города, чтобы актуализировать данные по адресному хозяйству.

- В Нижнем Тагиле зафиксировано 20 374 дома. На 2 036 строениях, по результатам проверки регистраторов, отсутствуют номерные знаки и аншлаги с названиями улиц, - рассказала начальник отдела государственной статистики Татьяна Серова.

В Дзержинском районе 514 домов без адреса, в Тагилстроевском - 479, а в Ленинском районе - 944. Свердловстат каждый месяц будет проводить мониторинг по актуализации списков домов, а также будет проверять наличие табличек с названиями улиц и номерами.

Добавим, что в администрации города сказали, что в бюджете не предусмотрены средства на оснащение строений номерными знаками. Поэтому к решению этого вопроса необходимо подключить управляющие компании и товарищества собственников жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU