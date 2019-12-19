Усадил девочку на колени, чтобы одеть: полиция о попытке похищения ребенка из суши-бара в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 18:10 2019-12-19T18:10:29+03:00

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В Екатеринбурге родители двухлетней малышки, пригласив с собой знакомого, решили провести вечер прошлой субботы, 14 декабря в кафе «Япона мама» на Опалихинской. Чтобы малышке не было скучно сидеть с взрослыми, ее оставили в детской комнате. Спустя некоторое время мама девочки услышала плачь малышки и пришла узнать что случилось.

- Перед глазами матери предстала, мягко говоря, неприятная картина - неизвестный мужчина, усадив девочку на колени, пытался ее одеть. Увидев маму ребенка, он попытался мотивировать свои действия - малышка капризничала и плакала, а он ее якобы попытался успокоить. Женщина забрала девочку и вернулась с ней за свой столик, а знакомый семьи выгнал сомнительного гражданина из увеселительного заведения вместо того, чтобы вызвать оперативно полицию и вместе с другими очевидцами принять меры по воспрепятствованию его выхода из увеселительного заведения, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Валерия Горелых мама ребенка обратилась в полицию только спустя два дня. Это она объяснила тем, что сразу после случившегося обращаться к сыщикам было поздно - нужно было уложить ребенка.

Сейчас поисками неизвестного мужчины занимается уголовный розыск. Они изъяли съемки с камер видеонаблюдения в кафе, а также опросили персонал «Япона мамы».

ИСТОЧНИК KP.RU