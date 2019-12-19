СЕГОДНЯ 17:41 2019-12-19T17:41:48+03:00

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Виновника аварии, унесшей четыре жизни в ДТП под Нижним Тагилом, отправили за решетку. Водитель, сидевший за рулем грузовой машины, превысил скорость на скользкой дороге и вылетел на встречу ВАЗу. После столкновения отечественный автомобиль настолько помяло, что пришлось вызывать спасателей, чтобы извлечь пострадавших. Из пятерых пассажиров ВАЗа в живых осталась только одна женщина. В страшной аварии погибли ее свекровь, муж и двое годовалых сыновей.

- Вечером 3 января 2019 года подсудимый, управляя автомобилем «Freightliner» с полуприцепом, следовал по автодороге «село Николо-Павловское - город Алапаевск». Не справившись с управлением, подсудимый допустил занос полуприцепа на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего, в районе 48 километра автодороги, он допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21120, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Фото: СК по Свердловской области

49-летнего мужчину - водителя грузовой машины признали виновным по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, суд лишил осуждённого права управления транспортными средствами на срок 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU