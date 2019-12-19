Полуголые дети просят еду у соседей: в Каменске-Уральском соседи жалуются на пьющую многодетную мать

СЕГОДНЯ 16:56 2019-12-19T16:56:32+03:00

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В Каменске-Уральском жители одного из многоквартирных домов жалуются на многодетную мать. 23-летняя женщина, по их словам, часто выпивает и устраивает притон в коммунальной квартире. У нее есть трое несовершеннолетних детей, за которыми мать плохо следит. Тут же живет отец нерадивой матери и ее сожитель. Мебели почти нет, все спят на полу.

Также голодные дети, по словам соседей, постоянно просят у них еду. Их по возможности кормят – людям просто жалко малышей.

Жалобы поступают давно, и ранее женщину уже привлекали к ответственности за плохое исполнение своих родительских обязанностей. Произошло этого после того, как сосед семьи увидел спящего на полке шкафа мальчика.

- Многодетная мать живет в одном из домов по улице Октябрьская, регулярно пьет, во время запоев устраивает у себя дома запои, дети все это видят, - описывает источник портала KU66.RU ситуацию. – У нее трое малышей: 2,3 и 5 лет. В садик малыши не ходят, потому что им нечего надеть, младший всегда бегает по квартире голый. Опека никак не реагирует, а полиция разводит руками.

Холодильник у семьи часто бывает пустым. Фото: информационный портал KU66.RU

Недавно ночью соседи в очередной раз вызвали наряд полиции, потому что дети в очередной раз оставила детей без присмотра, а сама женщина неадекватно реагировала на замечания. Полиция приехала, но никаких последствий для женщины этот визит не принес.

В пресс-службе полиции Каменска-Уральского говорят, что в прошлом году семью поставили на профилактический учет в Инспекции по делам несовершеннолетних. В этот период контроль за мамой и ее детьми осуществлялся постоянно. Нареканий в отношении семьи не было, после чего их сняли с учета.

ИСТОЧНИК KP.RU