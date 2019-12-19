«Второй ветке метро быть»: свердловский губернатор прокомментировал слова Путина о подземке в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 16:48 2019-12-19T17:27:03+03:00

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Евгений Куйвашев прокомментировал слова Владимира Путина о второй ветке метро в Екатеринбурге. Губернатор заявил, что вопрос о строительстве новой ветки метро всегда был одним из ключевых. При этом Куйвашев подтвердил слова президента о том, что реализовать такой масштабный проект без помощи федерального центра практически невозможно.

- Глава государства сказал, что намерен проработать этот вопрос с нами. Со своей стороны мы также готовы максимально активно продолжить эту работу, Знаю, что жители Екатеринбурга очень давно ждут появления новых станций. Теперь, как мне кажется, у нас появилась уверенность, что второй ветке метро быть, - написал Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Напомним, президент на пресс-конференции отметил, что Екатеринбург динамично растущий город, которому, безусловно, необходимо продолжать развивать транспортную сеть.

Большая пресс-конференция Владимира Путина-2019: полная версия 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU