В Екатеринбурге оставили под арестом обвиняемого в организации похищения арбитражного управляющего
В Екатеринбурге оставили под арестом обвиняемого в организации похищения арбитражного управляющего Владимира Яшина. Алексей Марков - Бобров пытался обжаловать арест. Его задержали неделю назад и оставили под стражей.
- По итогам апелляционного рассмотрение жалоба оставлена без удовлетворения, постановление вступило в законную силу. Марков-Бобров останется под стражей до 5 февраля 2020 года, - рассказали в областном суде.
Напомним, кроме организатора похищения, в убийстве арбитражного управляющего обвиняют еще трех человек. Владимира Яшина нашли мертвым в Орджоникидзевском районе пятого декабря. На его теле были следы побоев. Преступники избивали его, чтобы забрать деньги и ценные бумаги.
ИСТОЧНИК KP.RU