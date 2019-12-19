СЕГОДНЯ 16:26 2019-12-19T16:26:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге оставили под арестом обвиняемого в организации похищения арбитражного управляющего Владимира Яшина. Алексей Марков - Бобров пытался обжаловать арест. Его задержали неделю назад и оставили под стражей.

- По итогам апелляционного рассмотрение жалоба оставлена без удовлетворения, постановление вступило в законную силу. Марков-Бобров останется под стражей до 5 февраля 2020 года, - рассказали в областном суде.

Напомним, кроме организатора похищения, в убийстве арбитражного управляющего обвиняют еще трех человек. Владимира Яшина нашли мертвым в Орджоникидзевском районе пятого декабря. На его теле были следы побоев. Преступники избивали его, чтобы забрать деньги и ценные бумаги.

ИСТОЧНИК KP.RU