2019-12-19T14:28:45+03:00
Общество

В торговых центрах Екатеринбурга будут прививать от гриппа

Рассказываем, где и когда это можно сделать
Мария Трапезникова
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Рассказываем, где бесплатно поставить прививкуРассказываем, где бесплатно поставить прививкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В торговых центрах Екатеринбурга с 19 по 24 декабря можно будет поставить бесплатную прививку от гриппа. Помимо этого, в ближайшие дни, 21 и 22 декабря, с 8:00 до 20:00, во многих поликлиниках и больницах будут работать прививочные кабинеты. При себе нужно иметь полис и паспорт.

- Всем жителям уральской столицы врачи рекомендуют защитить свой организм до начала новогодних каникул при условии, что вы здоровы, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Если имеются признаки недомогания, например, слегка повышенная температура, покрасневшее горло или насморк, то прививку лучше отложить.

Показываем, где и в какое время можно будет пройти вакцинацию:

Фото: мэрия Екатеринбурга

Фото: мэрия Екатеринбурга

Фото: мэрия Екатеринбурга

Фото: мэрия Екатеринбурга

По данным городского Центра медицинской профилактики, на сегодня зарегистрировано около 15 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 3,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В торговых центрах Екатеринбурга будут прививать от гриппа
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