Автосалон выплатит екатеринбурженке больше 400 тысяч за «скрученный» пробег
В феврале этого года жительница Екатеринбурга София купила в автосалоне отечественную Lada 2013 года выпуска. За машину с пробегом в 62 тысячи километров она заплатила 320 тысяч рублей. Однако очень скоро машине потребовался ремонт, и экспертиза преподнесла неприятный сюрприз.
- Согласно заключению специалиста, реальный пробег автомобиля на момент его продажи составил 174,7 тысяч километров, - рассказали в пресс-службе Облсуда. - Итоговая стоимость автомобиля с учетом фактических затрат на ремонт, а также устранение дефектов определена в размере 122,5 тысяч рублей.
После экспертизы София обратилась к продавцу, чтобы расторгнуть сделку и вернуть все потраченные деньги. Но ответа так и не получила.
Тогда она пришла с иском в Кировский районный суд - с требованием расторгнуть договор и выплатить ей все деньги. Суд согласился с требованием и обязал салон выплатить женщине 444 тысячи рублей с учетом всех расходов.
ИСТОЧНИК KP.RU