Автосалон выплатит екатеринбурженке больше 400 тысяч за «скрученный» пробег

СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-19T14:59:54+03:00

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В феврале этого года жительница Екатеринбурга София купила в автосалоне отечественную Lada 2013 года выпуска. За машину с пробегом в 62 тысячи километров она заплатила 320 тысяч рублей. Однако очень скоро машине потребовался ремонт, и экспертиза преподнесла неприятный сюрприз.

- Согласно заключению специалиста, реальный пробег автомобиля на момент его продажи составил 174,7 тысяч километров, - рассказали в пресс-службе Облсуда. - Итоговая стоимость автомобиля с учетом фактических затрат на ремонт, а также устранение дефектов определена в размере 122,5 тысяч рублей.

После экспертизы София обратилась к продавцу, чтобы расторгнуть сделку и вернуть все потраченные деньги. Но ответа так и не получила.

Тогда она пришла с иском в Кировский районный суд - с требованием расторгнуть договор и выплатить ей все деньги. Суд согласился с требованием и обязал салон выплатить женщине 444 тысячи рублей с учетом всех расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU