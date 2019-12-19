2019-12-19T13:51:08+03:00
Общество

На Урал обрушатся метели: бороться с ними выйдут почти 60 спецмашин

Дорожники будут патрулировать трассы в круглосуточном режиме каждые два часа
Мария Трапезникова
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На уборку свердловских трасс выйдет почти 60 спецмашинНа уборку свердловских трасс выйдет почти 60 спецмашинФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ближайшие дни Екатеринбург и всю Свердловскую области засыплет снегом. В связи с этим возможно ухудшение видимости и образование снежных заносов и скользкого дорожного покрытия. Чтобы предотвратить аварии, на дороги выйдут специалисты «Уралуправтодора».

- На трассы выйдет 58 единиц дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики, - рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора». – В целях безопасности советуем запастись терпением и двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон.

Каждые два часа сотрудники будут патрулировать трассы в круглосуточном режиме, чтобы вовремя подоспеть на помощь. О всех нештатных ситуациях можно сообщить по телефону: 8 (800) 200-63-06.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области также просит жителей соблюдать меры безопасности. Не оставлять открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. По возможности, лучше вообще исключить поездки на автомобиле.

- Находясь в дороге, будьте предельно внимательными в условиях плохой видимости, старайтесь двигаться только по большим дорогам и шоссе, - рассказали в МЧС. - В случае неисправности или при очень плохой видимости: включите «аварийку» остановитесь на обочине дороги, ждите помощи в автомобиле, двигатель оставьте включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.

А тем, кто во время сильного снегопада оказался на улице, советуют обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. А также остерегаться конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов ЛЭП, разбитого стекла.

В случае ЧС сразу же звоните по телефонам: 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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