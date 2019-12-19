2019-12-19T13:17:16+03:00
Общество

ЕВРАЗ КГОК на 8 % увеличил производительность автосамосвалов в карьерах

ЕВРАЗ Качканарский ГОК более чем на 8% увеличил производительность автосамосвалов в карьерах благодаря цифровизации работы горнотранспортного оборудования
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ЕВРАЗ Качканарский ГОК более чем на 8% увеличил производительность автосамосвалов в карьерах благодаря цифровизации работы горнотранспортного оборудования. Проект реализован совместно с компанией ВИСТ Групп (входит в ГК «Цифра»).

Система «Карьер» объединяет геологические показатели и блочную модель месторождения с работой горного транспорта, что позволяет по-новому управлять качеством добываемой руды. Показатели горной массы в каждом забое доступны всем участникам рабочего процесса, эти данные включены в сменные наряд-задания.

Все самосвалы и экскаваторы ЕВРАЗ КГОКа оборудованы интеллектуальными панелями. Машинисту экскаватора это позволяет видеть блочную модель месторождения: где находится руда, а где вскрыша. Если ему дано задание грузить вскрышу, он видит ее границы в системе и не погрузит руду. Данные о работе техники также передаются диспетчерам и руководителям предприятия. Система непрерывно анализирует их и выбирает для карьерных самосвалов самый оптимальный маршрут следующей погрузки, что позволяет избежать простоев.

«В 2020 году планируется интегрировать в проект железнодорожный транспорт, установить на тяговых агрегатах интеллектуальное оборудование, чтобы машинисты электровоза и экскаватора взаимодействовали во время погрузки. Это позволит получать информацию о перевозимой руде и управлять процессом», - рассказал управляющий директор ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.

«Для автоматического определения качества руды в каждой точке черпания установлено оборудование высокоточного позиционирования ковша экскаватора, что позволило интегрировать в единую систему геологическую модель месторождения», - прокомментировал генеральный директор «ВИСТ Групп» Павел Растопшин.

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