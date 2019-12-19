2019-12-19T12:56:17+03:00
Общество

В мэрии Екатеринбурга рассказали, кто виноват в срыве сроков благоустройства

Сквер у Оперного театра откроют уже 25 декабря
Мария Трапезникова
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В мэрии нашли виноватых в срыве сроков благоустройстваВ мэрии нашли виноватых в срыве сроков благоустройстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня во время брифинга с журналистами председатель Комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова отвечала на вопросы. Она назвала, когда закончат реставрировать сквер у Оперного театра, а также рассказала, кто виноват в том, что сроки затянулись так надолго.

- Слабое место – это отсутствие подрядчиков, которые умеют работать на благоустроительных работах, выполняя комплекс различных работ, - отметила Благодаткова. – Благоустройство – это не дерево посадить и не газон сделать, это комплекс работ. Он связан с прокладкой сетей освещения – это сложные электротехнические работы.

По ее словам, на сегодняшний день не так много компаний-подрядчиков, которые бы осознавали это и могли бы это сделать.

Одной из основных причин, почему сроки затянулись, - решение не закрывать сквер для прохожих. Из-за этого рабочие делали длительные паузы, поскольку, например, резать гранит в присутствии прохожих нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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