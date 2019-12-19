«Взяли себя в руки и набрались воли»: строителям в сквере у Оперного в Екатеринбурге дали отсрочку еще в два дня

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-19T11:39:14+03:00

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Накануне министр ЖКХ и энергетики по Свердловской области Николай Смирнов заявил, что все работы по благоустройству в сквере за Оперным театром завершаться к 23 декабря.

Сегодня во время брифинга с журналистами председатель Комитета благоустройства Екатеринбурга Тамара Благодаткова заявила, что рабочим дали еще два дня отсрочки. Поэтому благоустройство должно завершиться к 25 декабря.

- Подрядчик взял себя в руки, набрался воли. Сегодня должны начать работы по установке львов, - рассказала Благодаткова. – Закончили пандусы со стороны Красноармейской, установили балясины на смотровой площадке. Ждем гранитные вазочки. Все остальное по проекту выполнено. Освещение зажглось.

Эпопея со сквером, так же как и с тротуарной плиткой, длится в столице Урала с лета. Изначально его обещали сдать ко Дню города, затем сроки сдвинулись на 30 сентября, после – на 3 декабря. На строители не успели вовремя сдать работы.

ИСТОЧНИК KP.RU