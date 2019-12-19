В Екатеринбурге Деды Морозы и Снегурочки в праздники обогатятся
В Екатеринбурге в этот Новый год вызвать на дом Деда Мороза и Снегурочку обойдется на 8,9% дороже, чем в прошлом. Средняя цена на их «праздничные услуги» составила чуть больше 1 700 рублей. К таким выводам пришли аналитики центра «Авито Работа».
Специалисты брали в расчет только представителей массовых специальностей – профессий, которые связаны с физическим трудом (кассир, водитель, продавец, строитель и так далее).
- Анализ поисковых запросов показал, что «Дед Мороз» стал у екатеринбуржцев на 4,3% популярнее, чем в прошлом году, а «Дед Мороз и Снегурочка» - на 26,7%, - отметили в пресс-службе сервиса.
В ходе исследования было проанализировано больше 10 тысяч актуальных объявлений на «Авито», которые были опубликованы с 1 по 15 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU