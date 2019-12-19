2019-12-19T11:24:57+03:00
Общество

В Екатеринбурге Деды Морозы и Снегурочки в праздники обогатятся

Вызов сказочных персонажей в этом году увеличился в цене почти на 9%
Мария Трапезникова
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Спрос на Дедов Морозов и Снегурочек в этом Новом Году увеличился почти на 9%Спрос на Дедов Морозов и Снегурочек в этом Новом Году увеличился почти на 9%Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в этот Новый год вызвать на дом Деда Мороза и Снегурочку обойдется на 8,9% дороже, чем в прошлом. Средняя цена на их «праздничные услуги» составила чуть больше 1 700 рублей. К таким выводам пришли аналитики центра «Авито Работа».

Специалисты брали в расчет только представителей массовых специальностей – профессий, которые связаны с физическим трудом (кассир, водитель, продавец, строитель и так далее).

- Анализ поисковых запросов показал, что «Дед Мороз» стал у екатеринбуржцев на 4,3% популярнее, чем в прошлом году, а «Дед Мороз и Снегурочка» - на 26,7%, - отметили в пресс-службе сервиса.

В ходе исследования было проанализировано больше 10 тысяч актуальных объявлений на «Авито», которые были опубликованы с 1 по 15 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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