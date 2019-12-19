«Есть ремни безопасности? А тахограф? А лицензия?»: на свердловских трассах прошли рейды по междугородним автобусам

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-19T11:09:32+03:00

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Инспекторы дежурили сразу в нескольких городах, в том числе в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Сысерти, Первоуральске и Невьянске. Всего было проверено 180 автобусов.

- По итогам проверок, в отношении водителей было составлено 46 административных материалов, в том числе за технические неисправности, неработающие тахографы, нарушение режима труда и отдыха, отсутствие полисов страхования, неиспользование ремней безопасности, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Рейды проходили совместно с сотрудниками Ространснадзора, которые проверяли наличие транспортного законодательства и наличие лицензий.

В итоге, специалисты обнаружили пять автобусов, которые не проходили техосмотры и перевозили пассажиров без лицензии. И собрали материалы для проверок в отношении 16 должностных и юрлиц. Всем грозят крупные штрафы.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Согласно статистике Госавтоинспекции, за 11 месяцев произошло 137 ДТП с автобусами, в которых четыре человека погибли и еще 198 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU