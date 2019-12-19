Сыграл человеческий фактор: в аварийной посадке военного Ан-12 в Кольцово виноват пилот

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-19T10:51:35+03:00

Уголовное дело на него заводить не будут, но выводы из произошедшего уже сделаны

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Военная прокуратура озвучила причину аварийной посадки военного самолета Ан-12, который приземлился в Кольцово 10 октября. В тот день работа аэропорта была парализована на полдня, десятки рейсов не могли прилететь и вылететь.

А во всем этом оказался виноват человеческий фактор.

- Проведена проверка и дана оценка. Это ошибка пилота, - рассказал нашим коллегам из ТАСС военный прокурор ЦВО генерал-лейтенант юстиции Александр Антюфеев. – Значительный материальный ущерб не был причинен, уголовного наказания не будет, соответствующие выводы из этого происшествия сделаны.

Напомним, что ранее пресс-служба Центрального военного округа называла предварительную причину – неисправность самого самолета, шасси просто не вышли. А чуть раньше наш источник в аэропорту выдвинул версию о том, что их забыл выпустить пилот. И оказался прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU