В Екатеринбурге в Солнечный поедет еще один автобус
Власти Екатеринбурге решили добавить еще один маршрут, который будет ездить до микрорайона «Солнечный». Автобус №054, который следует от Синих Камней до поселка Совхозный, меняет схему передвижения с 21 декабря.
- Автобусы будут следовать по улицам: Городская – Чемпионов – бульвар Золотистый – Лучистая, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – По маршруту следования добавляются остановочные пункты «Улица Чемпионов» и «Улица Счастливая».
Новая схема движения. Фото: мэрия Екатеринбурга
В часы «пик» интервал движения автобусов составит 7-9 минут, в обычное время – 8-15 минут. С субботы на маршрут выедут три машины.
ИСТОЧНИК KP.RU