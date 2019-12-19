В Екатеринбурге в Солнечный поедет еще один автобус

СЕГОДНЯ 10:27 2019-12-19T10:29:11+03:00

В Солнечный поедет еще один автобус Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Власти Екатеринбурге решили добавить еще один маршрут, который будет ездить до микрорайона «Солнечный». Автобус №054, который следует от Синих Камней до поселка Совхозный, меняет схему передвижения с 21 декабря.

- Автобусы будут следовать по улицам: Городская – Чемпионов – бульвар Золотистый – Лучистая, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – По маршруту следования добавляются остановочные пункты «Улица Чемпионов» и «Улица Счастливая».

Новая схема движения. Фото: мэрия Екатеринбурга

В часы «пик» интервал движения автобусов составит 7-9 минут, в обычное время – 8-15 минут. С субботы на маршрут выедут три машины.

ИСТОЧНИК KP.RU