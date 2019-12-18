Движение перекрыли на час: затонувший в болоте экскаватор под Екатеринбургом вытаскивают военной техникой

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-18T11:24:01+03:00

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В минувшую пятницу под Екатеринбургом, в районе Уралмаша, около озера Лебяжье, произошло странное происшествие – в болоте затонуло два экскаватора, которые использовались на строительстве трамвайной ветки до Верхней Пышмы.

На обводном канале, где проходили работы, произошел резкий подъем воды, из-за чего техника начала сползать. К счастью, никто из водителей не пострадал. К операции «спасение экскаваторов» приступили в тот же день. Один удалось достать практически сразу. А вот со втором возникли проблемы.

И эти проблемы растянулись на пять дней. Сегодня к месту происшествия подогнали военную технику, чтобы вытащить экскаватор.

Фото: сообщество "Екатеринбург №1"

- Строительная организация обратилась в управление ЦВО с просьбой оказать помощь в подъеме одной машины, которая застряла в заболоченной местности реконструируемого участка путепровода, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УГМК, которая курирует строительство трамвайной ветки. – К месту направили «БРЭМ-1», все работы планируется завершить в течение дня.

И в связи с этим, движение в районе выезда с проспекта Космонавтов на Верхнюю Пышму временно перекрыто. Об этом сообщил глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко.

- На час будет полностью закрыто движение от поворота с Космонавтов на Пышму, а также по съездам, - отметил он на своей странице в Facebook. – Проехать можно только направо по Космонавтов в сторону Объездной.

ИСТОЧНИК KP.RU