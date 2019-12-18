«Полностью здоров»: стали известны результаты психиатрической экспертизы виновника аварии на Малышева
Виновника смертельного ДТП на Малышева Владимира Васильева признали вменяемым. К таким результатам пришли эксперты по итогам психолого-психиатрической экспертизы.
- Сегодня пришли результаты: Васильев полностью здоров и вменяем, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Александр Шумилов, представляющий интересы семьи одного из погибших.
Недавно мы рассказывали о том, что лучший друг Васильева – Глеб Березкин, который был его пассажиров в момент аварии, признан потерпевшим по делу. У Глеба травмы опорно-двигательного аппарата.
После аварии на Малышева не может нормально ходить.Алексей БУЛАТОВ
Владимиру Васильеву грозит до 20 лет лишения свободы за смертельное ДТП и угон автомобиля Kia Rio.
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ИСТОЧНИК KP.RU