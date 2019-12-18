«Полностью здоров»: стали известны результаты психиатрической экспертизы виновника аварии на Малышева

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-18T11:12:57+03:00

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Виновника смертельного ДТП на Малышева Владимира Васильева признали вменяемым. К таким результатам пришли эксперты по итогам психолого-психиатрической экспертизы.

- Сегодня пришли результаты: Васильев полностью здоров и вменяем, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Александр Шумилов, представляющий интересы семьи одного из погибших.

Недавно мы рассказывали о том, что лучший друг Васильева – Глеб Березкин, который был его пассажиров в момент аварии, признан потерпевшим по делу. У Глеба травмы опорно-двигательного аппарата.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/749392" frameborder="0"></iframe> После аварии на Малышева не может нормально ходить.Алексей БУЛАТОВ

Владимиру Васильеву грозит до 20 лет лишения свободы за смертельное ДТП и угон автомобиля Kia Rio.

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ИСТОЧНИК KP.RU