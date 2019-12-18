Еще на семи участках Екатеринбурга в 2020 году запретят парковаться

СЕГОДНЯ 10:13 2019-12-18T10:13:21+03:00

Парковку запретят еще на семи участках Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В первом квартале 2020 года еще на семи участках в Екатеринбурге запретят парковаться. На местах установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

- Специалисты МБУ «Центра организации движения» учли мнение жителей мегаполиса, которые неоднократно обращались с жалобами в администрацию, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Рассказываем, где с начала следующего года нельзя будет ставить машину:

- на улице Буторина от дома №1 до Сибирского тракта;

- на улице Малышева от Луначарского до Мамина Сибиряка;

- на улице Шевченко от Восточной до Луначарского;

- на переулке Рижском от Патриса Лумумбы до Титова;

- на улице Агрономической от Ферганской до переулка Рижского;

- на улице Фрунзе от Степана Разина до 8 Марта;

- на дублере улицы Ткачей вдоль домов № 21 и № 23.

ИСТОЧНИК KP.RU