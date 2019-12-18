Еще на семи участках Екатеринбурга в 2020 году запретят парковаться
В первом квартале 2020 года еще на семи участках в Екатеринбурге запретят парковаться. На местах установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
- Специалисты МБУ «Центра организации движения» учли мнение жителей мегаполиса, которые неоднократно обращались с жалобами в администрацию, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Рассказываем, где с начала следующего года нельзя будет ставить машину:
- на улице Буторина от дома №1 до Сибирского тракта;
- на улице Малышева от Луначарского до Мамина Сибиряка;
- на улице Шевченко от Восточной до Луначарского;
- на переулке Рижском от Патриса Лумумбы до Титова;
- на улице Агрономической от Ферганской до переулка Рижского;
- на улице Фрунзе от Степана Разина до 8 Марта;
- на дублере улицы Ткачей вдоль домов № 21 и № 23.
ИСТОЧНИК KP.RU