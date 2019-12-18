В этом году екатеринбуржцы больше всего нуждались в уборщицах
В уходящем году жители Екатеринбурга больше всего нуждались в уборщицах, рассказывает ngzt.ru. Эта специальность оказалась одной из самых востребованных, согласно вакансиям, опубликованным на сервисе «Работа.ру».
- Чаще всего в Екатеринбурге искали уборщиц – в течение года количество вакансий для них выросло в 2,1 раза (107%). На втором и третьем месте оказались мерчендайзеры и комплектовщики – спрос на них вырос вдвое (104% и 94% соответственно), - отмечают аналитики.
Дальше идут вакансии водителя такси (70%) и продавец-консультант (68%).
Фото: Работа.ру
ИСТОЧНИК KP.RU