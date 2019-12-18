2019-12-18T09:57:36+03:00
Общество

В этом году екатеринбуржцы больше всего нуждались в уборщицах

Спрос на них вырос больше чем в два раза
Мария Трапезникова
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Екатеринбуржцы больше всего нуждались в этом году в уборщицахЕкатеринбуржцы больше всего нуждались в этом году в уборщицахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В уходящем году жители Екатеринбурга больше всего нуждались в уборщицах, рассказывает ngzt.ru. Эта специальность оказалась одной из самых востребованных, согласно вакансиям, опубликованным на сервисе «Работа.ру».

- Чаще всего в Екатеринбурге искали уборщиц – в течение года количество вакансий для них выросло в 2,1 раза (107%). На втором и третьем месте оказались мерчендайзеры и комплектовщики – спрос на них вырос вдвое (104% и 94% соответственно), - отмечают аналитики.

Дальше идут вакансии водителя такси (70%) и продавец-консультант (68%).

Фото: Работа.ру

Фото: Работа.ру

ИСТОЧНИК KP.RU

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