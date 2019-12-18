Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2019

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-18T09:48:44+03:00

В этом году Частный банк УРАЛСИБ отмечает юбилей – 25 лет работы на рынке private banking

Изменить размер текста: A A

Банк УРАЛСИБ стал лауреатом SPEAR'S Russia Wealth Management Awards 2019 – ежегодной премии для лучших представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий.

Награда была присуждена Уралсиб | Private Bank, специализированному подразделению по работе с крупным капиталом Банка УРАЛСИБ в номинации «Легендарная команда индустрии». «Нарушая 10-летнюю традицию, организаторы изменили главную номинацию. Вместо «Легенды индустрии» была вручена премия «Легендарной команде». Таковой признали Уралсиб | Private Bank, много лет возглавляемый Ольгой Дегтяревой», - говорится в сообщении организаторов.

На церемонии награждения Ольга Дегтярева, исполнительный директор, руководитель Департамента по работе с состоятельными семьями Банка УРАЛСИБ, получала награду вместе с частью команды Уралсиб | Private Bank. «В первую очередь хочу поблагодарить организаторов премии SPEAR'S, которые каждый год устраивают для нас настоящий предновогодний праздник, где все мы можем встретиться, пообщаться и порадоваться за коллег и себя! – заявила в своем слове Ольга Дегтярева. – Во-вторых я, конечно, хочу поблагодарить свою Легендарную команду, часть которой стоит со мной на этой сцене. Спасибо вам, вы команда профессионалов и единомышленников, которые ежедневно доказывают свою компетентность в решении самых сложных и нетривиальных задач наших дорогих и любимых клиентов!».

В этом году Частный банк УРАЛСИБ отмечает юбилей – 25 лет работы на рынке private banking. Став первопроходцем на российском рынке частного банковского обслуживания, команда Уралсиб | Private Bank все эти годы стремится сохранять новаторский дух и предлагать клиентам и их семьям актуальные и эффективные решения в области управления благосостоянием.

Церемония награждения, в ходе которой награды получили лучшие частные банкиры, инвеступравляющие и юристы, состоялась 16 декабря 2019 года на сцене московского театра Et Cetera.

Премия вручается с 2009 года. Уралсиб | Private Bank ранее уже становился лауреатом SPEAR’S Russia Wealth Management Awards. В 2011 году Ольга Дегтярева была признана «Леди индустрии Private Banking», а в 2013 году Уралсиб | Private Bank победил в номинации

«Лучший российский банк, предоставляющий услуги частного банковского обслуживания и управления большими капиталами».