«У нее три маленьких ребенка»: свердловчанка из закрытого города прятала наркотики в цветочных горшках в подъезде
В закрытом уральском городе Лесной сотрудники полиции поймали местную жительницу при сбыте наркотиков массой 0,136 грамма. Вещество было хорошо упаковано в бумажный сверток, оклеено липкой лентой и спрятано в поддон цветочного горшка в подъезде одного из домов.
- Подозреваемой оказалась 30-летняя гражданка, которую ранее уже привлекали к уголовной ответственности за побои, - отметили в пресс-группе УМВД по Свердловской области. – У женщины три маленьких ребенка, по двоим из них она лишена родительских прав.
Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской области
Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской области
На женщину завели уголовное дело. Максимальный срок, который ей грозит – восемь лет тюрьмы. Суд назначил ей домашний арест в качестве меры пресечения.
Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU