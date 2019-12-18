2019-12-18T09:46:25+03:00
Происшествия

«У нее три маленьких ребенка»: свердловчанка из закрытого города прятала наркотики в цветочных горшках в подъезде

Но ее поймала полиция и завела на нее уголовное дело, теперь ей грозит до восьми лет тюрьмы
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской областиФото: пресс-группа УМВД по Свердловской области
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В закрытом уральском городе Лесной сотрудники полиции поймали местную жительницу при сбыте наркотиков массой 0,136 грамма. Вещество было хорошо упаковано в бумажный сверток, оклеено липкой лентой и спрятано в поддон цветочного горшка в подъезде одного из домов.

- Подозреваемой оказалась 30-летняя гражданка, которую ранее уже привлекали к уголовной ответственности за побои, - отметили в пресс-группе УМВД по Свердловской области. – У женщины три маленьких ребенка, по двоим из них она лишена родительских прав.

Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской области

Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской области

Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской области

Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской области

На женщину завели уголовное дело. Максимальный срок, который ей грозит – восемь лет тюрьмы. Суд назначил ей домашний арест в качестве меры пресечения.

Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской области

Фото: пресс-группа УМВД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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