2019-12-18T09:30:33+03:00
Происшествия

Под Каменском-Уральским в машине отца умер малыш

Спасти его не успели
Лев ИСТОМИН
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Медики не смогли помочь ребенкуМедики не смогли помочь ребенкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 16 декабря, в селе Покровское под Каменском-Уральским в автомобиле местного жителя умер полуторамесячный малыш.

После судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что смерть младенца наступила в результате имевшегося у него заболевания. Признаков причастности посторонних к гибели ребенка нет.

Родители, увидев, что их малыш перестал дышать, отправились в местную больницу. Однако реанимационные мероприятия не принесли результата – малыш скончался, пишет информационный портал KU66.RU.

Сейчас по факту трагедии проводится проверка, по результатам которой будут выяснены все обстоятельства ЧП. Малышу было всего полтора месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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