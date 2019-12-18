Под Каменском-Уральским в машине отца умер малыш
В понедельник, 16 декабря, в селе Покровское под Каменском-Уральским в автомобиле местного жителя умер полуторамесячный малыш.
После судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что смерть младенца наступила в результате имевшегося у него заболевания. Признаков причастности посторонних к гибели ребенка нет.
Родители, увидев, что их малыш перестал дышать, отправились в местную больницу. Однако реанимационные мероприятия не принесли результата – малыш скончался, пишет информационный портал KU66.RU.
Сейчас по факту трагедии проводится проверка, по результатам которой будут выяснены все обстоятельства ЧП. Малышу было всего полтора месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU