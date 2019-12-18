В уральском городе новенькие квартиры выдали еще 62 детям-сиротам
В Нижней Туре ключи от нового жилья получили больше 60 детей-сирот. Торжественное вручение прошло накануне, 17 декабря. Об этом рассказал на своей странице в соцсети глава Нижнетуринского ГО Алексей Стасёнок.
- Появилась новая традиция – второй год подряд в канун Нового года в торжественной обстановке вручаются ключи от квартир в новых домах, - отметил он. – Желаю обрести в новом доме всем добра и уюта, семейного счастья и всего самого хорошего.
Фото: Алексей Стасенок
Ключи от 62 квартир в новом доме получили дети-сироты и семьи по программе переселения из ветхого аварийного жилья. В церемонии приняли участие также директор Фонда жилищного строительства Оскана Вохминцева и директор компании застройщика Антон Воропай.
ИСТОЧНИК KP.RU