В уральском городе новенькие квартиры выдали еще 62 детям-сиротам

СЕГОДНЯ 09:21 2019-12-18T09:22:43+03:00

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В Нижней Туре ключи от нового жилья получили больше 60 детей-сирот. Торжественное вручение прошло накануне, 17 декабря. Об этом рассказал на своей странице в соцсети глава Нижнетуринского ГО Алексей Стасёнок.

- Появилась новая традиция – второй год подряд в канун Нового года в торжественной обстановке вручаются ключи от квартир в новых домах, - отметил он. – Желаю обрести в новом доме всем добра и уюта, семейного счастья и всего самого хорошего.

Фото: Алексей Стасенок

Ключи от 62 квартир в новом доме получили дети-сироты и семьи по программе переселения из ветхого аварийного жилья. В церемонии приняли участие также директор Фонда жилищного строительства Оскана Вохминцева и директор компании застройщика Антон Воропай.

ИСТОЧНИК KP.RU