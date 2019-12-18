СЕГОДНЯ 08:38 2019-12-18T08:39:01+03:00

На Урале два брата не поделили квартиру. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

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В Алапаевске два брата не поделили квартиру, доставшуюся им в наследство в неравных долях от погибшей матери. Но, по факту, там жил только один из братьев и его сын, и никаких соседей – даже родственников – они видеть не хотели.

- Эту жилплощадь они считали своей, хотя доля в их квартире была меньше доли взыскателя, - отметили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – В итоге на помощь пришли судебные приставы.

Они зашли в квартиру и заставили жильцов передать родственнику комплект ключей от входных дверей.

ИСТОЧНИК KP.RU