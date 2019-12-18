Туристам на радость: в праздники в Екатеринбурге одни из самых низких цен на жилье

СЕГОДНЯ 08:13 2019-12-18T08:15:06+03:00

В среднем, за жилье в Екатеринбурге придется заплатить 2 339 рублей за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Если вы решили съездить куда-нибудь на новогодние праздники на пару дней, то статистика сервиса Tvil.ru будет полезна. Аналитики выяснили, какие города наиболее популярны для недорогих поездок на пару дней в «пиковую неделю».

В десятку городов, куда больше всего планируют поехать путешественники, вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Петрозаводск, Переславль-Залесский, Ярославль, Суздаль, Великий Устюг, Кисловодск и Екатеринбург. Он оказался на 10 месте рейтинга.

Фото: Tvil.ru

- Туристы бронируют поездки чаще всего на выходные в начале января и планируют потратить на проживание от 2,3 до 10,5 тысяч рублей в сутки, - отмечают в пресс-службе сервиса. – Дешевле всего снять жилье в Екатеринбурге – в среднем, за 2 339 рублей за сутки.

А вот дороже всего – в Ярославле (больше 10 тысяч). Список аналитики составили на основании данных оплаченных броней отелей, квартир и хостелов на период с 30 декабря 2019 по 8 января 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU