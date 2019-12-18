2019-12-18T07:41:30+03:00
Происшествия

Уральского врача-хирурга, за взятку давшего отсрочку призывнику, оштрафовали на 200 тысяч

Он обещал написать справку за 100 тысяч рублей
Мария Трапезникова
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А призывник оказался "подставным" и работал с полициейА призывник оказался "подставным" и работал с полициейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Каменске-Уральском суд вынес свой вердикт по делу врача-хирурга местной горбольницы, Убайдуллы Азизова, который за взятку поставил ложный диагноз призывнику, тем самым обеспечив ему отсрочку от армии.

- За вознаграждение в 100 тысяч рублей он обещал оказать содействие призывнику, выступавшему в рамках проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент», в получении документов о негодности для армии, - заметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Врача задержали в августе, когда он получил первую половину взятки, 50 тысяч. Вину он полностью признал, уголовное дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства.

В итоге, суд решил оштрафовать врача на 200 тысяч рублей и запретить ему участвовать в качестве врача в работе призывной военно-врачебной комиссии на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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