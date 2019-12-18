2019-12-18T07:21:29+03:00
Общество

Снегопад в Екатеринбурге снова привел к километровым пробкам и авариям

По данным сервиса «Яндекс.Карты», утром уровень достиг 8 баллов
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге снова пробкиВ Екатеринбурге снова пробкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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С приходом ночных снегопадов Екатеринбург снова застыл в многокилометровых пробках. По данным сервиса «Яндекс.Карты», утром уровень достиг 8 баллов. Основные дорожные затруднения – в центре города, а также не подъездах к нему.

Особенно тяжко приходится жителям Химмаша, Академического, Уралмаша, а также ЖБИ. Большие пробки на улицах Щербакова, Титова, а также на рязвезке у «Калины».

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Кроме того, сильный снегопад ожидаемо спровоцировал большое количество аварий. Согласно карте, сейчас их насчитывается 11 – несколько в центре, остальные на окраинах.

А чуть раньше мы рассказывали, что синоптики обещали горожанам сильные снегопады в ближайшие дни. При этом температура воздуха не опустится ниже -10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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