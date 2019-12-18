2019-12-18T06:49:26+03:00
Спорт

Одержал шесть побед в лиге мира: уральский боец ММА попал в топ-3 рейтинга UFC

Помимо него, первые строчки заняли действующий чемпион Генри Сехудо, Марлон Мораес и Алджэмейн Стерлинг
Мария Трапезникова
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Фото: "Архангел Михаил" в InstagramФото: "Архангел Михаил" в Instagram
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Уральский боец Петр Ян из клуба «Архангел Михаил», принадлежащего РМК, вошел в тройку рейтинга UFC в легчайшем весе. Он укрепил свои позиции после досрочной победы над американец Юрайа Фэйбером на турнире UFC 245. Помимо Яна, первые строчки заняли действующий чемпион Генри Сехудо, Марлон Мораес и Алджэмейн Стерлинг.

Бой с Фэйбером стал для Яна шестым в сильнейшей лиге мира и третьей досрочной победой российского бойца в UFC. Сейчас Ян считается одним из претендентов на бой с Сехудо.

- Я очень хочу бой с Сехудо, но тот хочет бой с Жозе Алдо. Данни [менеджер бойца] пишет: «Я считаю, что это поступок сачка». Я чувствую ментально, внутренне, что я смогу его победить, и я всего себя оставлю в октагоне. Он не продержится против меня пять раундов, - цитирует пресс-служба «Архангела Михаила» слова Яна.

Кстати, первый бой в UFC спортсмен дал в 2018 году на сингапурском турнире. За год он сумел одержать шесть побед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Одержал шесть побед в лиге мира: уральский боец ММА попал в топ-3 рейтинга UFC
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