СЕГОДНЯ 19:51 2019-12-17T19:51:34+03:00

Изменить размер текста: A A

«Автомобилист» в первом матче после перерыва КХЛ всухую обыграл «Амур». В этом сезоне уральцы впервые встретились с хабаровской командой. Сегодня хоккеисты играли в Екатеринбурге.

Отдохнувшие «шоферы» открыли счет в сегодняшнем матче - шайбу с передачи Павла Дацюка забросил Анатолий Голышев. Когда прошла половина первого периода, Евгений Мозер с передачи Питера Холланда забил гостям еще одну шайбу.

Во втором периоде Брукс Мэйсек увеличил отрыв, забив третью шайбу в ворота «Амура». Под конец двадцатиминутки - три удаления у нашей команды за две минуты! Но «Автомобилист» сегодня выдерживали все трудности.

В третий период уральская команда провела хорошие контратаки. В итоге последняя двадцатиминутка завершилась без голов.Финальный счёт матча 3:0. Сейчас «Автомобилист» с 45-ю очками занимает место в пятёрке сильнейших на Востоке.

В четверг у «Автомобилиста» еще один домашний матч с «Нефтехимиком». Дальше у уральцев начнется выездная серия.

ИСТОЧНИК KP.RU