СЕГОДНЯ 19:24 2019-12-17T19:24:45+03:00

Смотря на рисунок, создается впечатление, что президент только что покинул свой кабинет

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Из музея в Екатеринбурге можно будет отправить открытку с опустевшим кабинетом Ельцина. Смотря на рисунок, создается впечатление, что президент только что покинул свой кабинет - на спинку кресла накинут пиджак, на столе стоит чашка с недопитым чаем, а в уголке дата: 31 декабря 1999 года. Отправить необычную открытку, придуманную «Почтой России», можно будет в каникулы из Ельцин-центра. Там будет стоять специальный ящик.

- Образ для новогодней открытки выбран неслучайно: в этом году Музей Бориса Ельцина подготовил программу, приуроченную к двадцатилетию прощания с XX веком. В 2000 году человечество встречало Миллениум, опасаясь глобального компьютерного сбоя, переживая досрочную отставку российского президента и ожидая больших перемен от наступающего тысячелетия, - рассказали в «Почте России».

В музее в праздники пройдут тематические экскурсии: «Я ухожу…: как сменялись российские лидеры», Полная версия «Новогодние обращения», а также экскурсия с подарком «Новый год. Вкусные истории».

Добавим, что в прошлом году из музея можно было отправить почтовую карточку с изображениями новогодних снежных городков советского периода Свердловска, Нижнего Тагила и Краснотурьинска.

ИСТОЧНИК KP.RU