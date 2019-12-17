2019-12-17T19:30:11+03:00
Общество

Теплый пол и экологичные материалы: в Академическом построят новый детский сад

Новое здание для 300 малышей откроется в 2021 году
Алина СУРИНА
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Фото: АтомстройкомплексФото: Атомстройкомплекс
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В Академическом построят новый детский сад на 300 мест. В детском саду будет 12 групп по 25 человек, в том числе две ясельные - для детей от 2 до 3 лет. Согласно проекту все входы в здание будут выполнены на одном уровне, без лестниц. На первом этаже можно будет регулировать температуру - в группах сделают теплые полы. Детский сад планирую сделать максимально безопасным для малышей.

- Для внутренней отделки будут применять специальные, экологичные материалы. Для стеклопакетов входных дверей планируется применять специальное закаленное стекло, а остекление выполнять на высоте 1,2м. Для предотвращения открывания оконных блоков детьми створки укомплектуют замками и ограничителями открывания, - рассказали в «Атомстройкомплексе».

Открыть двери для дошколят планируют к 31 июля 2021 года. В здании будет три этажа. А общая площадь составит почти 5 000 квадратных метров. Добавим, что это будет уже четвертый детский сад, построенный компанией «Атомстройкомплекс» в Академическом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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