СЕГОДНЯ 17:55 2019-12-17T17:55:47+03:00

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В Нижнем Тагиле придумают новую концепцию новогоднего оформления. Декорировать город будут с использованием современных световых технологий. Об этом сегодня рассказал глава города Владислав Пинаев на совещании по новогоднему оформлению. По его словам, предстоящее трехсотлетие - отличный повод для того, чтобы привнести в облик города что-то новое и яркое.

- Необходимо познакомиться с самыми удачными практиками других крупных городов и предложить свои варианты, - отметил глава города.

Планируется, что первое обсуждение новой концепции оформления пройдет в начале весны. Сегодня в Нижнем Тагиле заканчивают строительство новогодних площадок. К оформлению города подключились не только в мэрии - крупные предприятия и торговые центры тоже украшают город новогодними атрибутами. Всего 25 предприятий и организаций Нижнего Тагила заявили о своем желании поучаствовать в конкурсе на лучшее новогоднее оформление.

ИСТОЧНИК KP.RU