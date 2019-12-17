На Урале нашли пропавшую молодую мать

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-17T17:39:07+03:00

Изменить размер текста: A A

На Урале нашли пропавшую 13 декабря молодую мать. 26- летняя Ксения Ерохина несколько дней жила у знакомого. Ее нашли в состоянии алкогольного опьянения в комнате одного из общежитий Североуральска. Это подтвердил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, каким-либо криминальным действиям она не подверглась. Валерий Горелых рассказал, что перед уходом из дома Ксения поссорилась с мужем.

- Она предлагала мужу вернуться в Крым, а он, по некоторым данным, правдивость которых сейчас проверяется, не хотел этого делать. Таким образом, эта ссора могла стать поводом для срыва и ухода из дома. А окончательное решение об этом мать четверых детей приняла на улице, когда встретила своего знакомого, с которым и отправилась на многодневный фуршет, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В Крыму у женщины младший ребенок - его воспитывает мать Ксении. Всего у нее четверо детей. Трое из них ждали маму дома вместе с папой. Когда полицейские выяснили, где находится Ксения, они забрали ее оттуда, доставили в дежурную часть, чтобы выяснить, почему она не появлялась дома, а затем отпустили. Сейчас женщину могут осудить по статье «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

ИСТОЧНИК KP.RU