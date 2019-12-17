Свердловские следователи разбираются в смерти полуторагодовалого малыша

СЕГОДНЯ 15:05 2019-12-17T15:05:06+03:00

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Следователи проводят проверку после смерти младенца в Каменске-Уральском. Как сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области, полуторагодовалый мальчик скончался 16 декабря в больнице села Покровское. В этот день ребенка привезли на скорой: его отец обратился к медикам, когда малышу стало плохо. Спасти его не удалось, мальчик скончался в реанимации.

- При осмотре тела младенца каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружено. Проведённая судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть младенца наступила от имевшегося у него заболевания, - сообщает ведомство.

Сейчас следователи опрашивают родителей и медработников, кроме того выясняются причины и условия, которые могли привести к случившемуся. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU