2019-12-17T14:41:21+03:00
Экономика

ЕВРАЗ подписал контракт с Danieli на реконструкцию рельсобалочного цеха ЕВРАЗ НТМК

Сумма контракта на поставку технологического оборудования составит 80 млн евро
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На подписании контракта с ДаниелиНа подписании контракта с Даниели
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Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев подписал контракт с компанией Danieli на реконструкцию рельсобалочного цеха. Сумма контракта на поставку технологического оборудования составит 80 млн евро.

Модернизацию стана планируется завершить в 2022 году. Мощность стана после реконструкции увеличится с 800 тысяч тонн металлопроката в год до 950 тысяч тонн. Длина раскатного поля возрастет до 108 метров.

Контракт подписывают Алексей Кушнарев и региональный менеджер Лука Бертольди

Контракт подписывают Алексей Кушнарев и региональный менеджер Лука Бертольди

Техническое перевооружение рельсобалочного цеха позволит расширить сортамент стана и начать выпуск в подразделении новых видов металлопроката. Цех начнет производство U-образных шпунтов шириной до 600 мм, двутавров высотой от 130 до 600 мм и шириной до 300 мм, железнодорожных рельсов по европейским стандартам (длиной до 25 м), крановых рельсов, несимметричных L-образных полособульбов высотой от 270 мм до 600 мм.

«После реконструкции мы сможем дополнительно получить на стане 280 тысяч тонн балки и 50 тысяч тонн шпунта, – рассказал Алексей Кушнарев. – Такой металлопрокат сейчас востребован на рынке, а экспертиза и уверенные позиции комбината позволяют рассчитывать на успешный сбыт продукции».

Технологическое оборудование и средства автоматизации будут изготовлены компанией Danieli и смонтированы под надзором зарубежных специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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