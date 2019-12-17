Уральскую фирму оштрафовали на 70 тысяч за нарушение закона

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-17T14:25:49+03:00

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Серовская городская прокуратура решила проверить местную фирму на соблюдение законодательства о противодействии коррупции. И выяснила, что в ноябре 2018 года к ним на работу, на должность менеджера, пришел бывший муниципальный служащий. Ранее он заведовал отделом по земельным ресурсам администрации Серовского ГО.

- При этом, в нарушение требований ФЗ и Трудового кодекса РФ, фирма своевременно и надлежащим образом не уведомило бывшего работодателя о принятии на работу данного сотрудника, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В связи с этим прокуратура завела на директора фирмы и на юрлицо дела об административном правонарушении. После чего направила их в суд, который решил оштрафовать фирму на 50 тысяч рублей, а директора – на 20 тысяч. Все штрафы были сразу же оплачены.

ИСТОЧНИК KP.RU