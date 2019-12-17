«Одного человека увезли на скорой»: в школе Екатеринбурга произошел пожар

СЕГОДНЯ 14:13 2019-12-17T14:14:35+03:00

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В Екатеринбурге, в школе №136, которая находится на Уралмаше, сегодня днем произошел небольшой пожар. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 13:31, на место выехали 43 спасателя на 13 спецмашинах.

- На площади 5 квадратных метров произошло возгорание электрощита в спортзале. Оттуда сотрудниками школы были эвакуированы 35 человек, из них 32 ребенка, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В ведомстве также отметили, что, по их информации, есть один пострадавший, взрослый, у него диагностировано отравление продуктами горения. Его увезли в больницу. Огонь локализовали в 13:48.

ИСТОЧНИК KP.RU